Госдеп: США не могут проверить данные об ударах ВСУ, приводящих к жертвам мирных
- Gettyimages.ru
- © Nathan Posner/Anadolu Agency
Об этом сообщает ТАСС.
«Я видел эти сообщения. У нас нет возможности независимо проверить эту информацию», — сказал он.
Кроме того, Госдеп США отказался комментировать данные о том, что российский самолёт Ил-76 с украинскими военнопленными на борту был сбит ВСУ при помощи американского ЗРК Patriot.
Экспертиза и данные чёрных ящиков подтвердили факт атаки украинских войск на самолёт Ил-76 с помощью американских зенитных ракетных комплексов Patriot.