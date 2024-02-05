Госдеп: США не могут проверить данные об ударах ВСУ, приводящих к жертвам мирных

Вашингтон не может проверить информацию об ударах ВС Украины, приводящих к жертвам среди мирного населения, заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепа Ведант Пател.

Об этом сообщает ТАСС.

«Я видел эти сообщения. У нас нет возможности независимо проверить эту информацию», — сказал он.

Кроме того, Госдеп США отказался комментировать данные о том, что российский самолёт Ил-76 с украинскими военнопленными на борту был сбит ВСУ при помощи американского ЗРК Patriot.

Экспертиза и данные чёрных ящиков подтвердили факт атаки украинских войск на самолёт Ил-76 с помощью американских зенитных ракетных комплексов Patriot.