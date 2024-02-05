Тбилиси ждёт от Киева информацию по делу о попытке провоза взрывчатых веществ
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Об этом сообщил директор контртеррористического центра СГБ Бача Мгеладзе в интервью телеканалу «Рустави 2».
«Мы предоставили украинской стороне информацию в связи с конкретным фактом», — цитирует его ТАСС.
Мгеладзе уточнил, что грузинская сторона предоставила украинским властям ещё больше деталей и ожидает от них информации, которая пойдёт на пользу следствию и подтвердит определённые детали.
Ранее специальные службы Грузии конфисковали 14 кг взрывчатого вещества, которое украинский гражданин перевозил из Одессы в Воронеж.
Как выяснил RT, организовавший перевозку взрывчатки Андрей Шарашидзе до 2019 года вёл бизнес в России.
Грузия ужесточила пограничный контроль, проверку грузов и пассажиров.