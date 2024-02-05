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СБУ заявила о возбуждении дела против российского генерала

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Служба безопасности Украины заявила о возбуждении уголовного дела против российского генерал-лейтенанта Якова Резанцева, который командует 49-й общевойсковой армией Южного военного округа.

Как утверждает украинская спецслужба, ранее неоднократно начинавшая расследования против других российских военнослужащих и публичных лиц, она сообщила о «заочном подозрении российскому генералу» в связи с его достижениями в ходе спецоперации.

В ноябре прошлого года Служба безопасности Украины предъявила обвинения Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу за «распространение нарративов Кремля», а в мае ведомство заочно предъявило обвинение генерал-лейтенанту Балтийского флота Андрею Рузинскому.

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