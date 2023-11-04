СБУ предъявила обвинения патриарху Кириллу

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинения Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу за «распространение нарративов Кремля».

Предстоятеля РПЦ украинская спецслужба обвиняет по статьям о «посягательстве на территориальную целостность Украины», об «отрицании вооружённой агрессии», а также о «планировании и ведении агрессивной войны».

20 октября СБУ завершила расследование и направила в суд дело в отношении настоятеля Киево-Печерской лавры Павла.

Российский президент Владимир Путин констатировал, что на Украине уничтожают церковь, Киев ведёт дело к запрету канонической православной церкви, к углублению церковного раскола.