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СБУ заочно предъявила обвинение генерал-лейтенанту Балтийского флота ВМФ России

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Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинение генерал-лейтенанту Балтийского флота Андрею Рузинскому.
СБУ заочно предъявила обвинение генерал-лейтенанту Балтийского флота ВМФ России
  • РИА Новости

«Он отдал приказ подчинённым подразделениям российских войск на «прорыв» государственной границы Украины для захвата Харьковской области», — приводит РИА Новости сообщение ведомства в Telegram.

Также в СБУ заявили, что Рузинскому подчинялась военная комендатура в Балаклее.

Следователи сообщили, что подозревают военнослужащего по двум статьям украинского Уголовного кодекса.

30 марта Служба безопасности Украины заочно обвинила главу Росавиации Александра Нерадько в предоставлении самолётов для перевозки российских военнослужащих. Ему заочно предъявили обвинения в «планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны» в соответствии с Уголовным кодексом Украины.

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