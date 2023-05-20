СБУ заочно предъявила обвинение генерал-лейтенанту Балтийского флота ВМФ России

Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинение генерал-лейтенанту Балтийского флота Андрею Рузинскому.

«Он отдал приказ подчинённым подразделениям российских войск на «прорыв» государственной границы Украины для захвата Харьковской области», — приводит РИА Новости сообщение ведомства в Telegram.

Также в СБУ заявили, что Рузинскому подчинялась военная комендатура в Балаклее.

Следователи сообщили, что подозревают военнослужащего по двум статьям украинского Уголовного кодекса.

30 марта Служба безопасности Украины заочно обвинила главу Росавиации Александра Нерадько в предоставлении самолётов для перевозки российских военнослужащих. Ему заочно предъявили обвинения в «планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны» в соответствии с Уголовным кодексом Украины.