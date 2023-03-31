СК России даст правовую оценку после заочного обвинения СБУ главы Росавиации Нерадько

Следственный комитет России даст правовую оценку после заочного обвинения СБУ главы Росавиации Александра Нерадько.

«СК России даст правовую оценку действиям должностных лиц украинских компетентных органов, которые незаконно привлекли к уголовной ответственности гражданина России», — говорится в сообщении ведомства.

30 марта Служба безопасности Украины заочно обвинила Нерадько в предоставлении самолётов для перевозки российских военнослужащих. Ему заочно предъявили обвинения в «планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны» в соответствии с Уголовным кодексом Украины.