СК России даст правовую оценку после заочного обвинения СБУ главы Росавиации Нерадько

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Следственный комитет России даст правовую оценку после заочного обвинения СБУ главы Росавиации Александра Нерадько.
СК России даст правовую оценку после заочного обвинения СБУ главы Росавиации Нерадько
  • РИА Новости

«СК России даст правовую оценку действиям должностных лиц украинских компетентных органов, которые незаконно привлекли к уголовной ответственности гражданина России», — говорится в сообщении ведомства.

30 марта Служба безопасности Украины заочно обвинила Нерадько в предоставлении самолётов для перевозки российских военнослужащих. Ему заочно предъявили обвинения в «планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны» в соответствии с Уголовным кодексом Украины.

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