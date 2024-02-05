RT в Telegram
Подпишись

Аналитик Леонков: ВСУ используют урезанную версию комплекса Patriot для мобильности

Короткая ссылка
ВСУ применяют урезанную версию американского ЗРК Patriot, чтобы повысить его мобильность.

Об этом, как информирует РИА Новости, рассказал военный аналитик, специалист по системам ПВО Алексей Леонков.

По его словам, такие ЗРК состоят из двух пусковых установок, мобильного командного пункта и многофункционального радара сопровождения цели и наведения ракет.

«Все они смонтированы на полуприцепах. Такой урезанный состав позволяет оперативно перебрасывать комплекс в разные места», — сказал Леонков.

Ранее Леонков заявил, что ВСУ для поражения Ил-76 получили данные для Patriot через Link-16.

Также в ТАСС сообщили, что Киев может располагать пятью системами Patriot.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить