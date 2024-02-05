Аналитик Леонков: ВСУ используют урезанную версию комплекса Patriot для мобильности

ВСУ применяют урезанную версию американского ЗРК Patriot, чтобы повысить его мобильность.

Об этом, как информирует РИА Новости, рассказал военный аналитик, специалист по системам ПВО Алексей Леонков.

По его словам, такие ЗРК состоят из двух пусковых установок, мобильного командного пункта и многофункционального радара сопровождения цели и наведения ракет.

«Все они смонтированы на полуприцепах. Такой урезанный состав позволяет оперативно перебрасывать комплекс в разные места», — сказал Леонков.

Ранее Леонков заявил, что ВСУ для поражения Ил-76 получили данные для Patriot через Link-16.

Также в ТАСС сообщили, что Киев может располагать пятью системами Patriot.