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Аналитик Леонков: ВСУ для поражения Ил-76 получили данные для Patriot через Link-16

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Военный аналитик, специалист по системам ПВО Алексей Леонков заявил, что ВСУ для поражения российского военно-транспортного самолёта Ил-76, перевозившего украинских пленных, получили данные для ЗРК Patriot через западную систему Link-16.

Об этом информирует РИА Новости.

По словам Леонкова, ЗРК Patriot работал без радиолокационной станции обнаружения, а информация о цели была получена на пункт управления комплекса через систему передачи данных Link-16.

«Поэтому сам комплекс до пуска обнаружен не был, так как не излучал зондирующие сигналы», — сказал аналитик.

При этом он подчеркнул, что эти данные свидетельствуют о том, что «операция по уничтожению самолёта с пленными была спланирована западной стороной».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Западу не нужна правда о крушении Ил-76 в Белгородской области.

Также пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил об отсутствии откликов на призыв к расследованию атаки на Ил-76.

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