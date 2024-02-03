ТАСС: Киев может располагать пятью системами Patriot
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«Реально на сегодня Киев может располагать пятью системами Patriot», — сказали агентству.
Собеседник уточнил, что в каждой батарее — от шести до восьми пусковых установок, в каждой установке — четыре ракеты.
2 февраля агентство со ссылкой на источник писало, что засада, устроенная ВСУ против российского Ил-76 с украинскими военнопленными на борту, была спланирована заранее: установка ЗРК Patriot была размещена в позиционном районе и стояла с отключённой РЛС, не обнаруживая себя.