Украинские военные могут располагать пятью батареями систем ПВО Patriot, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя силовых структур.

«Реально на сегодня Киев может располагать пятью системами Patriot», — сказали агентству.

Собеседник уточнил, что в каждой батарее — от шести до восьми пусковых установок, в каждой установке — четыре ракеты.

2 февраля агентство со ссылкой на источник писало, что засада, устроенная ВСУ против российского Ил-76 с украинскими военнопленными на борту, была спланирована заранее: установка ЗРК Patriot была размещена в позиционном районе и стояла с отключённой РЛС, не обнаруживая себя.