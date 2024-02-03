RT в Telegram
Подпишись

ТАСС: Киев может располагать пятью системами Patriot

Короткая ссылка
Украинские военные могут располагать пятью батареями систем ПВО Patriot, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя силовых структур.
ТАСС: Киев может располагать пятью системами Patriot
  • Gettyimages.ru

«Реально на сегодня Киев может располагать пятью системами Patriot», — сказали агентству.

Собеседник уточнил, что в каждой батарее — от шести до восьми пусковых установок, в каждой установке — четыре ракеты.

2 февраля агентство со ссылкой на источник писало, что засада, устроенная ВСУ против российского Ил-76 с украинскими военнопленными на борту, была спланирована заранее: установка ЗРК Patriot была размещена в позиционном районе и стояла с отключённой РЛС, не обнаруживая себя.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить