У украинской армии серьёзные проблемы из-за лжи в докладах генералов ВСУ, заявил главред сайта «Цензор.НЕТ» и экс-советник главы Минобороны Украины Юрий Бутусов.

Об этом пишет РИА Новости.

Он выразил мнение, что искажается информация об истощении личного состава и слабом взаимодействии подразделений украинской армии.

«Очень вредит ложь в докладах на генеральском уровне, желание самоуспокаивать себя и не раздражать высшее руководство «плохими новостями», — заявил Бутусов.

По его словам, такие проблемы становятся причиной неадекватного реагирования на изменения обстановки на фронте.

Ранее военный медик ВСУ Глеб Битюков заявил в своих социальных сетях о проблемах в украинском командовании. По его мнению, в украинском командовании царит тотальный непрофессионализм.

Издание Business Insider отмечало, что Вооружённые силы Украины столкнулись в зоне боевых действий с серьёзной проблемой на фоне нехватки боеприпасов, в то время как российские войска нарастили удары по позициям ВСУ.