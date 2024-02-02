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Украинский военный медик рассказал о проблемах в командовании ВСУ

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Военный медик ВСУ Глеб Битюков заявил в своих социальных сетях о проблемах в украинском командовании, пишет издание «СТРАНА.ua».
Украинский военный медик рассказал о проблемах в командовании ВСУ
  • AP

«Достигает вершин не тот, кто инициативен и стремится к развитию, а тот, кто грамотный, пьёт не больше других и моется хоть иногда», — указывает он.

По мнению Глеба Битюкова, в украинском командовании царит тотальный непрофессионализм.

Он подчёркивает, что, к примеру, звания присваиваются не за достижения, а за «выслугу лет» и занятие должностей в тылу.

Один и тот же человек может в течение года отвечать за логистику, боевую подготовку, ремонт техники, учёт горючего, «хотя на самом деле не умеет делать ни одно из этих дел», пишет медик.

Битюков добавляет, что в рядах армии больше нет «лучших, мотивированных людей».

«Они либо погибли, либо тем или иным способом ушли из армии», — заключил он.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что на Украине необходимо провести новую мобилизацию.

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