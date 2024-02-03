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BI: ВСУ столкнулись на фронте с серьёзной проблемой из-за нехватки боеприпасов

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Вооружённые силы Украины столкнулись в зоне боевых действий с серьёзной проблемой на фоне нехватки боеприпасов, в то время как российские войска нарастили удары по позициям ВСУ.
BI: ВСУ столкнулись на фронте с серьёзной проблемой из-за нехватки боеприпасов
  • AP
  • © Iryna Rybakova

Об этом пишет издание Business Insider.

«Нехватка боеприпасов у ВСУ, вероятно, повторит и усугубит трудности, с которыми Украина столкнулась во время своего разочаровывающего контрнаступления», — говорится в публикации.

Как отметил автор статьи, в ходе своего провального контрнаступления украинской армии не удалось сдвинуться с мёртвой точки.

Кроме того, подчёркивается, что ВС России сохраняют перед ВСУ преимущество в артиллерийских боеприпасах. При это разрыв в показателях только увеличивается. 

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров написал письмо союзникам Киева из Европейского союза, в котором заявил, что у Вооружённых сил России тройное преимущество в боеприпасах перед украинской армией.

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