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Bloomberg: Киев заявил союзникам, что у России тройное преимущество в снарядах

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Министр обороны Украины Рустем Умеров написал письмо союзникам Киева из Европейского союза, в котором заявил, что у Вооружённых сил России тройное преимущество в боеприпасах перед украинской армией.
Bloomberg: Киев заявил союзникам, что у России тройное преимущество в снарядах
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

Об этом информирует агентство Bloomberg со ссылкой на текст письма.

В письме Умеров предупредил западные страны о критической нехватке артиллерийских снарядов у ВСУ.

«Поскольку Россия каждый день размещает на линии фронта в три раза больше огневой мощи», — говорится в документе.

Умеров призвал союзников Киева «сделать больше» для выполнения обязательства по поставке 1 млн снарядов ВСУ, чтобы, по крайней мере, соответствовать огневой мощи ВС России.

Ранее издание ZDF писало, что дефицит боеприпасов заставляет украинских военнослужащих оставлять собственные позиции.

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