Bloomberg: Киев заявил союзникам, что у России тройное преимущество в снарядах
- Gettyimages.ru
- © NurPhoto
Об этом информирует агентство Bloomberg со ссылкой на текст письма.
В письме Умеров предупредил западные страны о критической нехватке артиллерийских снарядов у ВСУ.
«Поскольку Россия каждый день размещает на линии фронта в три раза больше огневой мощи», — говорится в документе.
Умеров призвал союзников Киева «сделать больше» для выполнения обязательства по поставке 1 млн снарядов ВСУ, чтобы, по крайней мере, соответствовать огневой мощи ВС России.
Ранее издание ZDF писало, что дефицит боеприпасов заставляет украинских военнослужащих оставлять собственные позиции.