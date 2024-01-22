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ZDF: украинская армия оставляет территории из-за нехватки снарядов

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Дефицит боеприпасов заставляет украинских военнослужащих оставлять собственные позиции, говорится в статье ZDF.
ZDF: украинская армия оставляет территории из-за нехватки снарядов
  • AP
  • © Libkos

«Вооружённые силы Украины испытывают острую нехватку артиллерийских боеприпасов, что вынуждает их оставлять территории», — написал автор публикации.

Также отмечается, что солдаты ВСУ не могут отбивать атаки ВС России. При этом российские войска продвинулись на Купянском направлении и освободили Крахмальное в Харьковской области.

Ранее Минобороны России заявило, что российские войска поразили два полевых склада боеприпасов 23-й механизированной бригады ВСУ.

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