ZDF: украинская армия оставляет территории из-за нехватки снарядов
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«Вооружённые силы Украины испытывают острую нехватку артиллерийских боеприпасов, что вынуждает их оставлять территории», — написал автор публикации.
Также отмечается, что солдаты ВСУ не могут отбивать атаки ВС России. При этом российские войска продвинулись на Купянском направлении и освободили Крахмальное в Харьковской области.
Ранее Минобороны России заявило, что российские войска поразили два полевых склада боеприпасов 23-й механизированной бригады ВСУ.