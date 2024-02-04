Слуцкий назвал обстрел Лисичанска со стороны ВСУ терактом
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«Это очередной (вне сомнений) теракт! Очередное военное преступление!» — сказал Слуцкий.
По его словам, «нелюди» в Киеве и их западные хозяева «плевать хотели на все призывы и осуждения ООН».
«Все «увещевания» здесь разбиваются о стену цинизма международной террористической ячейки с Банковой улицы и её спонсоров в Вашингтоне», — подчеркнул Слуцкий.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что обстрел Вооружёнными силами Украины пекарни в Лисичанске в Луганской Народной Республике является очередным доказательством преступной сущности киевского режима.