Слуцкий назвал обстрел Лисичанска со стороны ВСУ терактом

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал терактом обстрел города Лисичанска в ЛНР, в результате которого погибли по меньшей мере 20 человек.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Это очередной (вне сомнений) теракт! Очередное военное преступление!» — сказал Слуцкий.

По его словам, «нелюди» в Киеве и их западные хозяева «плевать хотели на все призывы и осуждения ООН».

«Все «увещевания» здесь разбиваются о стену цинизма международной террористической ячейки с Банковой улицы и её спонсоров в Вашингтоне», — подчеркнул Слуцкий.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что обстрел Вооружёнными силами Украины пекарни в Лисичанске в Луганской Народной Республике является очередным доказательством преступной сущности киевского режима.