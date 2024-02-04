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Слуцкий назвал обстрел Лисичанска со стороны ВСУ терактом

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Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал терактом обстрел города Лисичанска в ЛНР, в результате которого погибли по меньшей мере 20 человек.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Это очередной (вне сомнений) теракт! Очередное военное преступление!» — сказал Слуцкий.

По его словам, «нелюди» в Киеве и их западные хозяева «плевать хотели на все призывы и осуждения ООН». 

«Все «увещевания» здесь разбиваются о стену цинизма международной террористической ячейки с Банковой улицы и её спонсоров в Вашингтоне», — подчеркнул Слуцкий.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что обстрел Вооружёнными силами Украины пекарни в Лисичанске в Луганской Народной Республике является очередным доказательством преступной сущности киевского режима.

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