Захарова: на Украине идёт намеренное убийство собственных граждан

То, что на Украине называется мобилизацией, является намеренным убийством собственных граждан, заявила в эфире телеканала «ТВ Центр» официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По её словам, делается это теми, кто сегодня реализует «американскую политику».

При этом дипломат подчеркнула, что это «политика» не американского народа, а «группки людей», внутри которой есть внуки нацистов и неонацисты.

«Это истребление руками Зеленского и его компанией народа Украины», — сказала Захарова.

Ранее Захарова заявила, что обстрел Вооружёнными силами Украины пекарни в Лисичанске в Луганской Народной Республике является очередным доказательством преступной сущности киевского режима.

Также, как отметила дипломат, обстрел Лисичанска стал «благодарностью» Киева за финансовую помощь ЕС.