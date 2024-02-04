RT в Telegram
Подпишись

Захарова: на Украине идёт намеренное убийство собственных граждан

Короткая ссылка
То, что на Украине называется мобилизацией, является намеренным убийством собственных граждан, заявила в эфире телеканала «ТВ Центр» официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По её словам, делается это теми, кто сегодня реализует «американскую политику».

При этом дипломат подчеркнула, что это «политика» не американского народа, а «группки людей», внутри которой есть внуки нацистов и неонацисты.

«Это истребление руками Зеленского и его компанией народа Украины», — сказала Захарова.

Ранее Захарова заявила, что обстрел Вооружёнными силами Украины пекарни в Лисичанске в Луганской Народной Республике является очередным доказательством преступной сущности киевского режима.

Также, как отметила дипломат, обстрел Лисичанска стал «благодарностью» Киева за финансовую помощь ЕС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить