Захарова: на Украине идёт намеренное убийство собственных граждан
По её словам, делается это теми, кто сегодня реализует «американскую политику».
При этом дипломат подчеркнула, что это «политика» не американского народа, а «группки людей», внутри которой есть внуки нацистов и неонацисты.
«Это истребление руками Зеленского и его компанией народа Украины», — сказала Захарова.
Ранее Захарова заявила, что обстрел Вооружёнными силами Украины пекарни в Лисичанске в Луганской Народной Республике является очередным доказательством преступной сущности киевского режима.
Также, как отметила дипломат, обстрел Лисичанска стал «благодарностью» Киева за финансовую помощь ЕС.