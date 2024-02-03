ТАСС: детей среди погибших при обстреле ВСУ пекарни в Лисичанске нет

Детей среди погибших в результате обстрела Вооружёнными силами Украины пекарни в Лисичанске в Луганской Народной Республике к настоящему моменту нет.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

По словам собеседника агентства, средний возраст погибших при обстреле составляет около 35—40 лет.

«Детей на данный момент среди погибших нет, но разбор завалов ещё продолжается», — сказали агентству.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва намерена проинформировать международные организации об обстреле ВСУ пекарни.

По последним данным, в результате обстрела пекарни погибли 15 человек.

Спасатели и представители властей ЛНР в течение всей ночи будут продолжать разбор завалов пекарни.