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Депутат Шеремет: отставка Залужного станет для него политической расправой

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Депутат Государственной думы России от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что возможная отставка главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного станет для него политической расправой со стороны Владимира Зеленского.

Такое мнение депутат высказал в беседе с РИА Новости.

По словам Шеремета, Зеленский пытается удержаться у власти всеми возможными способами. Он добавил, что именно поэтому глава киевского режима отменил президентские выборы в стране, а также пытается переложить неудачи ВСУ на подчинённого. 

«Поэтому в данном случае возможная отставка Залужного — это не кадровая ротация, а откровенная политическая расправа», — сказал Шеремет.

Ранее директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник предположил, что Зеленский хочет добиться отставки Залужного по собственному желанию.

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