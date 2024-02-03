Депутат Шеремет: отставка Залужного станет для него политической расправой
Такое мнение депутат высказал в беседе с РИА Новости.
По словам Шеремета, Зеленский пытается удержаться у власти всеми возможными способами. Он добавил, что именно поэтому глава киевского режима отменил президентские выборы в стране, а также пытается переложить неудачи ВСУ на подчинённого.
«Поэтому в данном случае возможная отставка Залужного — это не кадровая ротация, а откровенная политическая расправа», — сказал Шеремет.
Ранее директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник предположил, что Зеленский хочет добиться отставки Залужного по собственному желанию.