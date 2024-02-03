Политолог Бортник: Зеленский хочет добиться отставки Залужного по своему желанию

Владимир Зеленский намерен добиться отставки главкома ВСУ Валерия Залужного по собственному желанию, заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

«Если Залужный уйдёт самостоятельно, это будет означать, что он согласился с обвинениями президента, которые прозвучат потом в след. Будет политическая казнь по-украински», — сказал он в интервью YouTube-каналу Politeka.

По мнению политолога, главе киевского режима невыгодно увольнять Залужного по своему приказу, так как главком уйдёт «на вершине народного доверия» и превратится в главную фигуру киевской оппозиции.

Ранее The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что власти Украины сообщили Белому дому о планах Зеленского уволить Залужного.