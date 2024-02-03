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Число погибших при обстреле ВСУ пекарни в Лисичанске возросло до восьми

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Число погибших в результате обстрела пекарни в Лисичанске в Луганской Народной Республике со стороны Вооружённых сил Украины возросло до восьми.
Число погибших при обстреле ВСУ пекарни в Лисичанске возросло до восьми

Об этом заявила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

«По оперативным данным, в результате обстрела пекарни Лисичанска погибли восемь человек», — приводятся её слова в Telegram-канале правительства региона.

Кроме того, ещё десять человек получили ранения различной степени тяжести.

Также спасатели обнаружили под завалами, предположительно, ещё десять человек. Среди них также есть погибшие.

Ранее в МЧС России сообщили, что из-под завалов пекарни в Лисичанске, разрушенной в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины, извлечены тела пяти погибших

Удар по пекарне в Лисичанске был, предположительно, из РСЗО HIMARS.

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