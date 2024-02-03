СК: удар по Лисичанску в ЛНР был, предположительно, из HIMARS

Удар по пекарне в Лисичанске был, предположительно, из РСЗО HIMARS.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя СК России.

«Обстрел со стороны ВФУ производился, предположительно, из РСЗО HIMARS», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что военные следователи зафиксировали преступления, совершённые ВФУ в отношении мирного населения России.

Ранее в МЧС России сообщили, что из-под завалов пекарни в Лисичанске, разрушенной в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины, извлечены тела пяти погибших. По последним данным, восемь человек пострадали в результате обстрела пекарни. На месте обрушения пекарни проводятся поисково-спасательные работы.