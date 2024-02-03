RT в Telegram
Подпишись

СК: удар по Лисичанску в ЛНР был, предположительно, из HIMARS

Короткая ссылка
Удар по пекарне в Лисичанске был, предположительно, из РСЗО HIMARS.
СК: удар по Лисичанску в ЛНР был, предположительно, из HIMARS
  • © СК РФ

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя СК России.

«Обстрел со стороны ВФУ производился, предположительно, из РСЗО HIMARS», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что военные следователи зафиксировали преступления, совершённые ВФУ в отношении мирного населения России.

Ранее в МЧС России сообщили, что из-под завалов пекарни в Лисичанске, разрушенной в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины, извлечены тела пяти погибших. По последним данным, восемь человек пострадали в результате обстрела пекарни. На месте обрушения пекарни проводятся поисково-спасательные работы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить