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МЧС России: из-под завалов пекарни в Лисичанске извлечены тела пяти погибших

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В МЧС России сообщили, что из-под завалов пекарни в Лисичанске, разрушенной в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины, извлечены тела пяти погибших.
МЧС России: из-под завалов пекарни в Лисичанске извлечены тела пяти погибших
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба ведомства. 

По данным ведомства, из-под завалов удалось спасти шесть человек.

«Также извлечены тела пяти погибших», — говорится в сообщении.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

По последним данным, восемь человек пострадали в результате обстрела пекарни.

Также поступила информация, что под завалами пекарни в городе Лисичанске, которая была разрушена в результате обстрела со стороны ВСУ, могут находиться около 40 человек.

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