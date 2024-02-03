МЧС России: из-под завалов пекарни в Лисичанске извлечены тела пяти погибших
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба ведомства.
По данным ведомства, из-под завалов удалось спасти шесть человек.
«Также извлечены тела пяти погибших», — говорится в сообщении.
Поисково-спасательные работы продолжаются.
По последним данным, восемь человек пострадали в результате обстрела пекарни.
Также поступила информация, что под завалами пекарни в городе Лисичанске, которая была разрушена в результате обстрела со стороны ВСУ, могут находиться около 40 человек.