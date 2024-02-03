RT в Telegram
Подпишись

Число пострадавших при обстреле ВСУ пекарни в Лисичанске возросло до восьми

Короткая ссылка
Число пострадавших при обстреле пекарни в Лисичанске в Луганской Народной Республике со стороны Вооружённых сил Украины возросло до восьми.
Число пострадавших при обстреле ВСУ пекарни в Лисичанске возросло до восьми
  • РИА Новости

Об этом сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

«Троих пострадавших после оказания медицинской помощи отпустили домой, пятеро находятся в городских медучреждениях», — приводятся её слова в Telegram-канале правительства республики.

Пащенко добавила, что один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что три человека получили ранения в результате обстрела пекарни в Лисичанске.

Позже стало известно, что два человека погибли, ещё шесть находятся в больнице в результате обстрела пекарни.

Также поступила информация, что под завалами пекарни в городе Лисичанске, которая была разрушена в результате обстрела со стороны ВСУ, могут находиться около 40 человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить