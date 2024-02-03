Число пострадавших при обстреле ВСУ пекарни в Лисичанске возросло до восьми
- РИА Новости
Об этом сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.
«Троих пострадавших после оказания медицинской помощи отпустили домой, пятеро находятся в городских медучреждениях», — приводятся её слова в Telegram-канале правительства республики.
Пащенко добавила, что один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что три человека получили ранения в результате обстрела пекарни в Лисичанске.
Позже стало известно, что два человека погибли, ещё шесть находятся в больнице в результате обстрела пекарни.
Также поступила информация, что под завалами пекарни в городе Лисичанске, которая была разрушена в результате обстрела со стороны ВСУ, могут находиться около 40 человек.