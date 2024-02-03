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Минздрав: состояние пострадавшего при обстреле Лисичанска тяжёлое

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Медики оказали амбулаторную помощь трём получившим ранения при обстреле пекарни в Лисичанске, четверо госпитализированы, ещё одного эвакуируют.
Минздрав: состояние пострадавшего при обстреле Лисичанска тяжёлое
  • РИА Новости

Об этом сообщает Минздрав России со ссылкой данные Луганского республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

«Четверо пострадавших госпитализированы, трое из них в состоянии средней степени тяжести, один — в тяжёлом состоянии. Ещё одного пострадавшего эвакуируют», — заявили в ведомстве.

По последним данным, семь человек погибли, 23 могут оставаться под завалами в результате обстрела пекарни в Лисичанске в Луганской Народной Республике со стороны Вооружённых сил Украины.

Удар по пекарне в Лисичанске был, предположительно, из РСЗО HIMARS.

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