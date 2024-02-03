Комендатура: семь человек погибли при обстреле ВСУ пекарни в Лисичанске
- РИА Новости
Об этом сообщили в военной комендатуре ЛНР.
«Семь человек погибли, порядка 23 остаются под завалами», — приводит заявление РИА Новости.
Кроме того, число пострадавших возросло до десяти.
Ранее в МЧС России сообщили, что из-под завалов пекарни в Лисичанске, разрушенной в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины, извлечены тела пяти погибших.
По последним данным, восемь человек пострадали в результате обстрела пекарни.
На месте обрушения пекарни проводятся поисково-спасательные работы.