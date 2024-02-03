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Комендатура: семь человек погибли при обстреле ВСУ пекарни в Лисичанске

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Семь человек погибли, 23 могут оставаться под завалами в результате обстрела пекарни в Лисичанске в Луганской Народной Республике со стороны Вооружённых сил Украины.
Комендатура: семь человек погибли при обстреле ВСУ пекарни в Лисичанске
  • РИА Новости

Об этом сообщили в военной комендатуре ЛНР.

«Семь человек погибли, порядка 23 остаются под завалами», — приводит заявление РИА Новости.

Кроме того, число пострадавших возросло до десяти.

Ранее в МЧС России сообщили, что из-под завалов пекарни в Лисичанске, разрушенной в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины, извлечены тела пяти погибших

По последним данным, восемь человек пострадали в результате обстрела пекарни.

На месте обрушения пекарни проводятся поисково-спасательные работы.

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