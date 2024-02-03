Комендатура: семь человек погибли при обстреле ВСУ пекарни в Лисичанске

Семь человек погибли, 23 могут оставаться под завалами в результате обстрела пекарни в Лисичанске в Луганской Народной Республике со стороны Вооружённых сил Украины.

РИА Новости

Об этом сообщили в военной комендатуре ЛНР. «Семь человек погибли, порядка 23 остаются под завалами», — приводит заявление РИА Новости. Кроме того, число пострадавших возросло до десяти. Ранее в МЧС России сообщили, что из-под завалов пекарни в Лисичанске, разрушенной в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины, извлечены тела пяти погибших. По последним данным, восемь человек пострадали в результате обстрела пекарни. На месте обрушения пекарни проводятся поисково-спасательные работы.