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Захарова: на Украине можно ожидать канонизации Бандеры

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На Украине можно ожидать канонизации пособника гитлеровцев Степана Бандеры, считает представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова: на Украине можно ожидать канонизации Бандеры
  • РИА Новости

Так она прокомментировала решение синода раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) исключить из церковного календаря день памяти святого князя Александра Невского.

«Это только начало. Ждите канонизацию Бандеры», — написала дипломат в Telegram.

В конце января сторонники раскольнической ПЦУ захватили Свято-Покровский храм канонической Украинской православной церкви в Хмельницкой области.

Как отмечал президент России Владимир Путин, на Украине пытаются углубить церковный раскол путём запрета канонической православной церкви.

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