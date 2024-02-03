Захарова: на Украине можно ожидать канонизации Бандеры

На Украине можно ожидать канонизации пособника гитлеровцев Степана Бандеры, считает представитель МИД России Мария Захарова.

Так она прокомментировала решение синода раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) исключить из церковного календаря день памяти святого князя Александра Невского.

«Это только начало. Ждите канонизацию Бандеры», — написала дипломат в Telegram.

В конце января сторонники раскольнической ПЦУ захватили Свято-Покровский храм канонической Украинской православной церкви в Хмельницкой области.

Как отмечал президент России Владимир Путин, на Украине пытаются углубить церковный раскол путём запрета канонической православной церкви.