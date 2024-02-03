Захарова: на Украине можно ожидать канонизации Бандеры
- РИА Новости
Так она прокомментировала решение синода раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) исключить из церковного календаря день памяти святого князя Александра Невского.
«Это только начало. Ждите канонизацию Бандеры», — написала дипломат в Telegram.
В конце января сторонники раскольнической ПЦУ захватили Свято-Покровский храм канонической Украинской православной церкви в Хмельницкой области.
Как отмечал президент России Владимир Путин, на Украине пытаются углубить церковный раскол путём запрета канонической православной церкви.