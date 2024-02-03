Синод ПЦУ исключил имя Александра Невского из церковного календаря
- РИА Новости
Постановление приводит украинское агентство УНН.
«Исключить из церковного календаря Православной церкви Украины день памяти благоверного князя Александра Новгородского (Невского), в схиме Алексия, 23 ноября», — говорится в документе.
Украинское агентство при этом аргументирует такое решение тем, что Александр Невский «воспринимается как фигура российской пропаганды, а не историческая фигура».
В конце января сторонники раскольнической ПЦУ захватили Свято-Покровский храм канонической Украинской православной церкви в Хмельницкой области.
Как отмечал президент России Владимир Путин, на Украине пытаются углубить церковный раскол путём запрета канонической православной церкви.