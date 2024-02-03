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Синод ПЦУ исключил имя Александра Невского из церковного календаря

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Синод раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) решил исключить из церковного календаря день памяти святого князя Александра Невского.
Синод ПЦУ исключил имя Александра Невского из церковного календаря
  • РИА Новости

Постановление приводит украинское агентство УНН.

«Исключить из церковного календаря Православной церкви Украины день памяти благоверного князя Александра Новгородского (Невского), в схиме Алексия, 23 ноября», — говорится в документе.

Украинское агентство при этом аргументирует такое решение тем, что Александр Невский «воспринимается как фигура российской пропаганды, а не историческая фигура».

В конце января сторонники раскольнической ПЦУ захватили Свято-Покровский храм канонической Украинской православной церкви в Хмельницкой области.

Как отмечал президент России Владимир Путин, на Украине пытаются углубить церковный раскол путём запрета канонической православной церкви.

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