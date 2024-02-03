Синод ПЦУ исключил имя Александра Невского из церковного календаря

Синод раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) решил исключить из церковного календаря день памяти святого князя Александра Невского.

Постановление приводит украинское агентство УНН.

«Исключить из церковного календаря Православной церкви Украины день памяти благоверного князя Александра Новгородского (Невского), в схиме Алексия, 23 ноября», — говорится в документе.

Украинское агентство при этом аргументирует такое решение тем, что Александр Невский «воспринимается как фигура российской пропаганды, а не историческая фигура».

В конце января сторонники раскольнической ПЦУ захватили Свято-Покровский храм канонической Украинской православной церкви в Хмельницкой области.

Как отмечал президент России Владимир Путин, на Украине пытаются углубить церковный раскол путём запрета канонической православной церкви.