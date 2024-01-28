Сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ в селе Печеском Хмельницкой области
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Как пишет РИА Новости, об этом заявили в епархии УПЦ.
В материале сказано, что местные сторонники ПЦУ без сотрудников МВД завладели помещением храма.
Они также вытолкали оттуда настоятеля протоиерея Михаила Фурмана и благочинного Красиловского округа протоиерея Виталия Дунца
В епархии уточнили, что в октябре 2023 года сторонники ПЦУ провели незаконное собрание о переходе храма к раскольнической структуре.
Ранее сторонники раскольнической Православной церкви Украины силой захватили храм канонической Украинской православной церкви в селе Пища Волынской области.
В декабре представители УПЦ предоставили ООН доказательства насилия над верующими во время захвата монастыря в Черкассах.