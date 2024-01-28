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Сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ в селе Печеском Хмельницкой области

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Сторонники раскольнической Православной церкви Украины захватили Свято-Покровский храм канонической Украинской православной церкви в Хмельницкой области.
Сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ в селе Печеском Хмельницкой области
  • © РИА Новости / Александр Поляков

Как пишет РИА Новости, об этом заявили в епархии УПЦ.

В материале сказано, что местные сторонники ПЦУ без сотрудников МВД завладели помещением храма.

Они также вытолкали оттуда настоятеля протоиерея Михаила Фурмана и благочинного Красиловского округа протоиерея Виталия Дунца

В епархии уточнили, что в октябре 2023 года сторонники ПЦУ провели незаконное собрание о переходе храма к раскольнической структуре.

Ранее сторонники раскольнической Православной церкви Украины силой захватили храм канонической Украинской православной церкви в селе Пища Волынской области.

В декабре представители УПЦ предоставили ООН доказательства насилия над верующими во время захвата монастыря в Черкассах.

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