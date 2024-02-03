Bloomberg: Зеленский опасается реакции Запада на увольнение Залужного

Владимир Зеленский боится последствий увольнения главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, говорится в статье агентства Bloomberg.

«Если Залужного уберут, могут начаться беспорядки», — рассказал один из украинских военнослужащих.

Также автор материала отметил, что Зеленский мог бы просто снять с должности Залужного, «закончив игру», однако в команде главы киевского режима волнуются о сигнале, который это пошлёт западным партнёрам.

Ранее директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник предположил, что Зеленский хочет добиться отставки Залужного по собственному желанию.