Генерал ВСУ Кривонос: Запад шокирован политическими скандалами в Киеве

Политические скандалы, которые вызваны Владимиром Зеленским, шокируют западных партнёров Украины. Об этом заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос.

«Они (Запад. — RT) в антивосторге, они ошалевшие, они чумеют от определённых поступков непосредственно офиса президента Украины», — рассказал он в интервью YouTube-каналу «Вышка».

Кривонос добавил, что Украина нуждается в регулярных одёргиваниях со стороны западных партнёров. По его словам, часто только Запад может удержать украинское правительство от «бестолковых решений».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предположила, что США могут прослушивать Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного или получать донесения об их разговорах.