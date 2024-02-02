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Кабмин Украины ограничил время лечения военных за рубежом

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Кабмин Украины изменил постановление об организации за границей лечения и реабилитации солдат ВСУ, ограничив время пребывания военных за рубежом 12 месяцами.
Кабмин Украины ограничил время лечения военных за рубежом
  • Gettyimages.ru

«Внесены изменения в постановление кабмина. Установлено, что общее время пребывания военнослужащего Украины на лечении за границей... не может превышать 12 месяцев подряд», — написал в своём Telegram представитель украинского кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

Ранее власти Ирландии одобрили сокращение выплачиваемого украинским беженцам еженедельного пособия с €220 до €38,8.

Также стало известно о решении правительства Норвегии урезать детские пособия для украинских беженцев.

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