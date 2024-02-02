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Путин: врачи делают всё, чтобы поддержать участников СВО

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Успехи специальной военной операции зависят не только от работы оборонно-промышленного комплекса России, но и от поддержки бойцов со стороны сограждан. В первую очередь речь идёт о медработниках, сообщил глава государства Владимир Путин.
Путин: врачи делают всё, чтобы поддержать участников СВО
  • РИА Новости

Российский лидер обратил внимание на то, что врачи и на передовой, и в военных госпиталях, и в гражданских медучреждениях делают всё, чтобы поддержать участников СВО.

«Оказать им помощь, поддержку, вовремя применить новейшие средства, новейшие методики лечения. Это важнейшая составляющая всего успеха», — заявил Путин на встрече с участниками проходящего в Туле форума «Всё для победы!».

Говоря о работе ОПК России, глава государства отметил, что он включает в себя 6 тыс. предприятий, а также 3,5 млн работников.

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