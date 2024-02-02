Военная хроника: в небе над Румынией замечен британский Boeing RC-135W

Военная хроника сообщила, что в небе над Румынией замечен британский Boeing RC-135W Rivet Joint. Кроме того, в районе находится американский самолёт РЭР Lockheed EP-3E Orion Aries II.

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«Снова плотно в воздухе около Крыма. В небе над Румынией работает британский Boeing RC-135W Rivet Joint», — говорится в публикации. Ранее Военная хроника сообщила, что над Чёрным морем в районе Румынии работал американский самолёт Boeing P-8A Poseidon. 31 января Военная хроника сообщила, что в районе Крымского полуострова было зафиксировано появление самолёта дальнего радиолокационного обнаружения и радиотехнической разведки ВВС Италии.