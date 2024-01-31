ВХ: около Крымского полуострова зафиксирована работа самолёта-разведчика Италии

Военная хроника сообщила, что в районе Крымского полуострова было зафиксировано появление самолёта дальнего радиолокационного обнаружения и радиотехнической разведки ВВС Италии.

«Незадолго до попытки удара по Севастополю на Крымском направлении было зафиксировано появление самолёта дальнего радиолокационного обнаружения и радиотехнической разведки ВВС Италии E-550A», — говорится в публикации.

Как пишет Военная хроника, на таких самолётах установлены датчики радиотехнической разведки для обнаружения РЛС и систем РЭБ.

Утверждается, что информация с этих самолётов может применяться для целеуказания и построения маршрутов для дронов и ракет SCALP-EG с огибанием позиций ЗРК.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что средства ПВО сбили воздушную цель над городом, обломки упали в районе посёлка Любимовка.