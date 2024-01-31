Развожаев заявил, что средства ПВО сбили цель над Севастополем
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что средства ПВО сбили воздушную цель над городом, обломки упали в районе посёлка Любимовка.
- РИА Новости
По его данным, в городе работает система ПВО.
«По предварительным данным, сбита воздушная цель», — написал Развожаев в Telegram.
Ранее губернатор сообщил, что в Севастополе объявлена воздушная тревога.
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