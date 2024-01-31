Развожаев заявил, что средства ПВО сбили цель над Севастополем

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что средства ПВО сбили воздушную цель над городом, обломки упали в районе посёлка Любимовка.

РИА Новости

По его данным, в городе работает система ПВО. «По предварительным данным, сбита воздушная цель», — написал Развожаев в Telegram. Ранее губернатор сообщил, что в Севастополе объявлена воздушная тревога.