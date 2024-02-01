ВХ: над Чёрным морем в районе Румынии замечен американский Boeing P-8A Poseidon
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«В Чёрном море снова работает авиация НАТО. В эти минуты над Румынией работает американский Boeing P-8A Poseidon», — говорится в публикации.
Как пишет Военная хроника, такой самолёт оснащён длиннофокусным телевизионным модулем с оптическим увеличением в несколько раз, лазерным дальномером с дальностью измерения 30 км и инфракрасным датчиком.
Отмечается, что в благоприятных метеоусловиях оптический датчик способен классифицировать объекты на поверхности на удалении не менее 70 км.
31 января Военная хроника сообщила, что в районе Крымского полуострова было зафиксировано появление самолёта дальнего радиолокационного обнаружения и радиотехнической разведки ВВС Италии.