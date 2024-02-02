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Зеленская призвала не делать резких движений в возвращении украинских беженцев

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Супруга Владимира Зеленского Елена считает неправильным вынуждать беженцев возвращаться на Украину — демократические страны «не будут делать резких движений» по этому вопросу, уверена она.
Зеленская призвала не делать резких движений в возвращении украинских беженцев
  • Gettyimages.ru

«Большинство наших вынужденных переселенцев не могут вернуться домой, потому что их дом уничтожен. Я уверена, что демократические страны не будут делать резких движений», — сказала Зеленская, слова которой приводит «СТРАНА.ua».

По её словам, чтобы вернулись все, нужно восстановление, «чтобы людям было куда вернуться».

Сам Владимир Зеленский в интервью ARD предложил западным странам прекратить платить украинским беженцам и передавать средства не им, а украинским властям. Как писала газета Politico, киевские власти призывают чиновников из Европейского союза в будущем ужесточить миграционные правила в рамках объединения, чтобы они тем самым поспособствовали возвращению украинских беженцев на Украину.

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