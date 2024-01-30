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Зеленский предложил Западу перестать платить украинским беженцам

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Владимир Зеленский в интервью ARD предложил западным странам прекратить платить украинским беженцам и передавать средства не им, а украинским властям.
Зеленский предложил Западу перестать платить украинским беженцам
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

Как передаёт слова Зеленского украинское издание «СТРАНА.ua», он поблагодарил Запад за поддержку украинских граждан, однако, по его словам, «бывает так, что человек получает поддержку и от вас, и от нас».

«Я всегда говорил, что для нас гораздо лучше, если бы Германия поддерживала украинцев, давая деньги в бюджет Украины. А потом Украина уже бы перераспределяла эти деньги в зависимости от того, где находится этот человек», — сказал Зеленский.

Он добавил, что беженцы вывозят деньги с Украины и получают средства от стран Европы, но деньги также остаются в Европе.

Ранее в МВД Финляндии заявили, что решившие вернуться на родину беженцы будут получать от Хельсинки до €5 тыс.

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