Зеленский предложил Западу перестать платить украинским беженцам
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Как передаёт слова Зеленского украинское издание «СТРАНА.ua», он поблагодарил Запад за поддержку украинских граждан, однако, по его словам, «бывает так, что человек получает поддержку и от вас, и от нас».
«Я всегда говорил, что для нас гораздо лучше, если бы Германия поддерживала украинцев, давая деньги в бюджет Украины. А потом Украина уже бы перераспределяла эти деньги в зависимости от того, где находится этот человек», — сказал Зеленский.
Он добавил, что беженцы вывозят деньги с Украины и получают средства от стран Европы, но деньги также остаются в Европе.
Ранее в МВД Финляндии заявили, что решившие вернуться на родину беженцы будут получать от Хельсинки до €5 тыс.