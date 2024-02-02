РИА Новости: все обломки сбитого ВСУ Ил-76 доставлены на спецполигон

Все обломки сбитого военными Украины самолёта Ил-76 с российским экипажем и украинскими военнопленными над Белгородской областью были доставлены на спецполигон.

Об этом РИА Новости рассказал представитель экстренных служб.

«Вывезены последние фрагменты Ил-76 после завершения работы следственно-оперативной группы», — сказал собеседник, отметив, что обломки отвезли на специальный полигон.

Также представитель экстренных служб добавил, что место происшествия было рекультивировано и передано по акту администрации района.

24 января в российском Министерстве обороны заявили, что украинские военные поразили российский самолёт Ил-76 с пленными военными ВСУ над Белгородской областью с помощью зенитного ракетного комплекса.

На борту находились шесть членов экипажа, 65 военных ВСУ для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Все они погибли.

В СК России сообщили, что, судя по изъятым фрагментам, украинские войска использовали для поражения самолёта управляемую ракету MIM-104A американского зенитно-ракетного комплекса Patriot.