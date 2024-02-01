RT в Telegram
Подпишись

Советник Зеленского считает, что Киев может требовать от России $1 трлн

Короткая ссылка
Советник Владимира Зеленского по экономике Олег Устенко считает, что Киев вправе требовать от России более $1 трлн за ущерб, полученный из-за боевых действий. Такое мнение он выразил в эфире телемарафона.
Советник Зеленского считает, что Киев может требовать от России $1 трлн
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

Сначала Устенко повторил оценку, данную украинским премьером Денисом Шмыгалём, согласно которой Киев желает получить $750 млрд.

«Добавьте туда ещё косвенные убытки, что может поднять эту цифру за 1 трлн», — цитирует украинского чиновника ТАСС.

Украинский замминистра юстиции Ирина Мудра отмечала, что Украина не станет подписывать с Россией мировое соглашение, если оно не будет предусматривать выплаты репараций со стороны Москвы.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров при этом предупреждал, что чем дольше Украина будет продолжать затягивать проведение переговоров, тем сложнее будет договориться двум сторонам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить