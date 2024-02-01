Советник Зеленского считает, что Киев может требовать от России $1 трлн

Советник Владимира Зеленского по экономике Олег Устенко считает, что Киев вправе требовать от России более $1 трлн за ущерб, полученный из-за боевых действий. Такое мнение он выразил в эфире телемарафона.

Сначала Устенко повторил оценку, данную украинским премьером Денисом Шмыгалём, согласно которой Киев желает получить $750 млрд.

«Добавьте туда ещё косвенные убытки, что может поднять эту цифру за 1 трлн», — цитирует украинского чиновника ТАСС.

Украинский замминистра юстиции Ирина Мудра отмечала, что Украина не станет подписывать с Россией мировое соглашение, если оно не будет предусматривать выплаты репараций со стороны Москвы.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров при этом предупреждал, что чем дольше Украина будет продолжать затягивать проведение переговоров, тем сложнее будет договориться двум сторонам.