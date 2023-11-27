В Киеве заявили, что не подпишут мировое соглашение с Москвой без репараций

Украина не станет подписывать с Россией мировое соглашение, если оно не будет предусматривать выплаты репараций со стороны Москвы, утверждает украинский замминистра юстиции Ирина Мудра.

«Если Россия думает, что подпишет мировое соглашение без репараций — не подпишет. Украина никогда не пойдёт на это», — сказала она, слова замминистра приводит «СТРАНА.ua».

По её словам, «кто-то должен эти репарации выплатить».

«Если не Россия, то кто?» — добавила Мудра.

Ранее российский президент Владимир Путин во время речи на G20 заявил, что Россия не отказывалась от мирных переговоров с Украиной.

Как утверждал глава фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия, экс-премьер Великобритании Борис Джонсон отговорил Украину подписывать какие-либо мирные соглашения с Россией.