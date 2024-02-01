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Зеленский напомнил о дополнительных €5 млрд в год, которые нужны Киеву от ЕС

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Владимир Зеленский после одобрения в ЕС программы поддержки Киева на €50 млрд отметил, что помимо этого Европе нужно одобрить дополнительные взносы для Украины по €5 млрд в год на четыре года.
Зеленский напомнил о дополнительных €5 млрд в год, которые нужны Киеву от ЕС
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

«€5 млрд в год. На срок в четыре года. Это очевидный приоритет», — сказал Зеленский.

Он напомнил, что выполнение европейского плана предоставить Украине 1 млн артиллерийских снарядов было отложено — это «ещё один сигнал глобального соперничества, в котором Европа не может позволить себе проиграть», приводит его слова РИА Новости.

Зеленский поблагодарил лидеров Евросоюза за выделение пакета помощи.

1 февраля саммит ЕС утвердил долгосрочную программу бюджетной помощи Украине на €50 млрд.

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