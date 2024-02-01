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МО: врачи России возвращают в строй на 16% больше раненых бойцов, чем украинские

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ВСУ возвращают в строй 82% раненых военных, что на 16% меньше, чем в ВС России, заявил замначальника Главного военно-медицинского управления Минобороны России Александр Серговенцев.
МО: врачи России возвращают в строй на 16% больше раненых бойцов, чем украинские
  • globallookpress.com
  • © Власов Сергей

«В таблице также приведены данные, которые при помощи нашего разведуправления получили по нашим врагам, мы их здесь обгоняем», — цитирует его ТАСС.

Согласно данным таблицы, российские врачи возвращают 98% раненых военных, а ВСУ — только 82%.

Ранее заместитель министра обороны России генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров посетил Главный военный клинический госпиталь имени Н.Н. Бурденко, где вручил государственные награды участникам специальной военной операции.

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