МО: врачи России возвращают в строй на 16% больше раненых бойцов, чем украинские
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«В таблице также приведены данные, которые при помощи нашего разведуправления получили по нашим врагам, мы их здесь обгоняем», — цитирует его ТАСС.
Согласно данным таблицы, российские врачи возвращают 98% раненых военных, а ВСУ — только 82%.
Ранее заместитель министра обороны России генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров посетил Главный военный клинический госпиталь имени Н.Н. Бурденко, где вручил государственные награды участникам специальной военной операции.