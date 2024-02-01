МО: врачи России возвращают в строй на 16% больше раненых бойцов, чем украинские

ВСУ возвращают в строй 82% раненых военных, что на 16% меньше, чем в ВС России, заявил замначальника Главного военно-медицинского управления Минобороны России Александр Серговенцев.

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«В таблице также приведены данные, которые при помощи нашего разведуправления получили по нашим врагам, мы их здесь обгоняем», — цитирует его ТАСС. Согласно данным таблицы, российские врачи возвращают 98% раненых военных, а ВСУ — только 82%. Ранее заместитель министра обороны России генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров посетил Главный военный клинический госпиталь имени Н.Н. Бурденко, где вручил государственные награды участникам специальной военной операции.