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Замминистра обороны Евкуров вручил награды участникам СВО в госпитале Бурденко

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Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров совместно с членами Общественного совета при Минобороны России посетил Главный военный клинический госпиталь имени Н.Н. Бурденко, где вручил государственные награды участникам специальной военной операции.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Замглавы российского военного ведомства вручил военнослужащим, проявившим отвагу, мужество и героизм при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции, государственные награды. В их числе знак особого отличия — медаль «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации, орден Мужества, медаль «За отвагу» и медаль Суворова», — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что Евкуров также вручил грамоты врачам и младшему медицинскому персоналу госпиталя, отличившимся в обеспечении выполнения задач СВО.

В ходе встречи Евкуров пообщался с военнослужащими и поздравил их с новогодними праздниками. 

Ранее полковника Залибека Умаева наградили звездой Героя в госпитале имени Вишневского в Москве.

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