Замминистра обороны Евкуров вручил награды участникам СВО в госпитале Бурденко
Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Замглавы российского военного ведомства вручил военнослужащим, проявившим отвагу, мужество и героизм при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции, государственные награды. В их числе знак особого отличия — медаль «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации, орден Мужества, медаль «За отвагу» и медаль Суворова», — говорится в сообщении.
В Минобороны добавили, что Евкуров также вручил грамоты врачам и младшему медицинскому персоналу госпиталя, отличившимся в обеспечении выполнения задач СВО.
В ходе встречи Евкуров пообщался с военнослужащими и поздравил их с новогодними праздниками.
Ранее полковника Залибека Умаева наградили звездой Героя в госпитале имени Вишневского в Москве.