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Буданов не стал подтверждать или опровергать информацию о смене Залужного

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Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов не стал подтверждать или опровергать информацию о том, что он может быть назначен на пост главкома ВСУ Валерия Залужного.
Буданов не стал подтверждать или опровергать информацию о смене Залужного
  • AFP
  • © UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE

«Если бы я был назначен вчера, встретились бы мы?» —  сказал он в интервью CNN.

Буданов подчеркнул, что является главой одного из военных ведомств. По его словам, у него ни с кем нет конфликтов.

Ранее издание Bild сообщило, что Владимир Зеленский предпринял попытку увольнения Залужного, но возможные преемники отказались занимать должность военачальника.

По данным журналиста Чея Боуза, Зеленский был вынужден отказаться от решения уволить главкома ВСУ после того, как вся верхушка армии пригрозила уйти в отставку.

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