Представители силовых структур ЛНР сообщили о найденных в Северодонецке доказательствах работы чёрных трансплантологов в рядах ВСУ.

Так, например, в городе нашли бланки заявлений с согласием на извлечение гомотрансплантатов, заполненные от лица солдат ВСУ в 2022 году. Все документы были написаны одним почерком.

«Каждый вэсэушник, когда проходил медкомиссию, якобы заполнял вот такой документ. Это документ — согласие о трансплантации органов. На него полностью заводилось личное дело, чтобы при ранении этого человека можно было понять, какой орган можно изъять и какому реципиенту он подойдёт», — заявила РИА Новости представитель силовых структур, участвующая в сборе доказательств на данную тему.

По её словам, особо активная работа по изъятию органов велась в ходе боёв за Рубежное, Северодонецк и его окрестности весной 2022 года. Свидетели рассказали, что сотрудники морга находили тела украинских военных со следами вскрытия и изъятия разных органов.

«В городскую больницу на территорию морга... свозили раненых бойцов ВСУ. Частично были удалены из этих людей органы. Потом тела складировались и до конца уже утилизировались», — заявил агентству один из медиков.

Житель города, который находился в Северодонецке всё это время, рассказал, что в городе часто можно было наблюдать нестандартные машины скорой помощи под охраной.

«Такие органы, как печень, почки, могли быть изъяты на месте, помещены в контейнер и вывезены для дальнейшей трансплантации», — сказал он.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что есть информация о том, что киевский режим использует раненых солдат как доноров органов.

Патрушев акцентировал внимание на том, что в прошлом году президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о трансплантации, предусматривающий изъятие органов без согласия.

Закон о трансплантации органов и других анатомических материалов человека вступил в силу на Украине 24 июня 2018 года.