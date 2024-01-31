СК Армении: осквернившего памятник блокадникам Ленинграда мужчину задержали

Задержан мужчина, осквернивший памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване.

Об этом сообщает Sputnik Армения со ссылкой на Следственный комитет республики.

«Самвел Ширинян, разбросавший венки у мемориала детям блокады Ленинграда в Ереване, обнаружен», — сказано в заявлении.

По информации издания ArmLur.am, мужчина был обнаружен на территории КПП «Баграташен» на границе с Грузией при попытке выехать за пределы Армении.

29 января сообщалось, что уроженец Еревана устроил погром около памятника детям блокадного Ленинграда.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия осуждает данный акт вандализма.