МИД: Россия осуждает акт вандализма у памятника блокадникам Ленинграда в Ереване
- РИА Новости
Её комментарий опубликован на сайте ведомства.
«Решительно осуждаем акт вандализма, совершённый у памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване 29 января», — отметила Захарова.
По её словам, это далеко не первый случай осквернения монументов, посвящённых общим для России и Армении героическим страницам истории.
Дипломат также подчеркнула, что Россия не допустит глумления над светлой памятью 1 млн 384 тыс. ленинградцев, погибших в период блокады.