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МИД: Россия осуждает акт вандализма у памятника блокадникам Ленинграда в Ереване

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Россия осуждает акт вандализма у памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
МИД: Россия осуждает акт вандализма у памятника блокадникам Ленинграда в Ереване
  • РИА Новости

Её комментарий опубликован на сайте ведомства.

«Решительно осуждаем акт вандализма, совершённый у памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване 29 января», — отметила Захарова.

По её словам, это далеко не первый случай осквернения монументов, посвящённых общим для России и Армении героическим страницам истории.

Дипломат также подчеркнула, что Россия не допустит глумления над светлой памятью 1 млн 384 тыс. ленинградцев, погибших в период блокады.

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