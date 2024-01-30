МИД: Россия осуждает акт вандализма у памятника блокадникам Ленинграда в Ереване

Россия осуждает акт вандализма у памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Её комментарий опубликован на сайте ведомства.

«Решительно осуждаем акт вандализма, совершённый у памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване 29 января», — отметила Захарова.

По её словам, это далеко не первый случай осквернения монументов, посвящённых общим для России и Армении героическим страницам истории.

Дипломат также подчеркнула, что Россия не допустит глумления над светлой памятью 1 млн 384 тыс. ленинградцев, погибших в период блокады.