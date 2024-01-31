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Шольц: Германия не может в одиночку эффективно поддерживать Украину оружием

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ФРГ в одиночку не может эффективно поддерживать Украину оружием, заявил канцлер страны Олаф Шольц.
Шольц: Германия не может в одиночку эффективно поддерживать Украину оружием
  • Gettyimages.ru

Речь канцлера транслировалась на сайте бундестага.

По словам Шольца, США могут добиться сделки по согласованию дополнительной помощи Украине, а страны ЕС на внеочередном саммите поддержат очередную четырёхлетнюю программу помощи украинской стороне, в рамках которой предусмотрено выделение €50 млрд.

Он добавил, что можно представить, что это не удастся, и тогда Берлин станет крупнейшим в мире поставщиком вооружения Киеву.

«Дорогие друзья, мы должны сделать всё возможное на международном уровне, чтобы эта ситуация не сложилась, потому что было бы высокомерно полагать, что мы справимся в одиночку», — сказал Шольц.

Ранее агентство УНИАН сообщило, что на Украину прибыла батарея систем противовоздушной обороны Skynex немецкого производства.

Как писал журнал Military Watch Magazine, Вооружённые силы Украины потеряли в зоне специальной военной операции большинство своих танков Leopard 2 немецкого производства.

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