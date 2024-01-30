УНИАН: на Украину прибыла поставленная Германией батарея систем ПВО Skynex
- AP
Об этом агентство написало в Telegram.
«На Украину прибыла батарея новейших систем ПВО Skynex», — говорится в сообщении.
Уточняется, что эти системы ПВО производит немецкий концерн Rheinmetall.
5 января сообщалось, что ФРГ отправила ВСУ очередной пакет военной помощи, включающий в себя боеприпасы для немецких танков Leopard и десять бронемашин Marder.
Кроме того, в пакет военной помощи вошли система ПВО Skynex, РЛС воздушного наблюдения TRML-4D, боеприпасы для систем ПВО IRIS-T SLM.